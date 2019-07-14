Десятилетняя россиянка стала самой юной парашютисткой

Жительница Екатеринбурга Каролина Черных прыгнула с парашютом с высоты 2,5 километра в возрасте 10 лет, пишет «Комсомольская правда». Девочка попала в Книгу Рекордов России.

«Вокруг было так красиво, можно было птичек потрогать. Когда приземлилась, ноги были такими тяжелыми, как будто гири навесили», — рассказала она журналистам.

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Прыжок был выполнен в тандеме с инструктором за месяц до 11-летия Черных. Он стал подарком ко дню рождения девочки от ее родителей. Она — седьмой ребенок в семье. Ее отец в прошлом был военным, а теперь работает тренером в теннисной академии. Мать до того, как стала домохозяйкой, была балериной.

В ближайшее время школьница планирует прыгнуть с парашютом с четырехкилометровой высоты, а также подняться вместе с семьей на Эльбрус. Девочка уже завоевала титул «Первой ракетки России» в большом теннисе, имеет второй разряд в жиме штанги лежа и становой тяге, а также занимается бегом.

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