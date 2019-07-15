Россия принесла западным банкам рекордный доход

Доля западных инвестиционных банков в доходах от сделок с компаниями в России с начала 2019 года составила 78 процентов, что является максимумом с 2008 года. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные компании Refinitiv.

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В результате доходы западных инвестбанков за первые полгода 2019 года превысили доходы госбанков в 3,5 раза: 161,3 миллиона против 46,2 миллиона долларов.

Как пояснил бывший топ-менеджер крупного западного инвестбанка, в настоящее время «пирог» рынка стал настолько маленьким, что результаты сильно зависимы от одной-двух сделок. По его словам, особенно это было заметно в 2018 году, когда доходы иностранных инвестбанков упали за год с 548,5 до 277,6 миллиона долларов. В 2019-м ситуация уже намного лучше, поскольку после первого полугодия показатель достиг 207,4 миллиона долларов.

До своего исторического минимума доля доходов западных инвестиционных банков падала в 2015 году — тогда она составляла 53 процента. В начале 2000-х их доля на российском инвестиционном рынке доходила до 97 процентов.

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