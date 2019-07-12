Российскую компанию захотели китайцы

Корпорация Positec китайского миллиардера Дон Гао может выкупить российского производителя электроинструментов «Интерскол», который сейчас проходит процедуру банкротства. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общая сумма задолженности компании составляет более 6 миллиардов рублей. Отмечается, что сделка с Positec может быть организована через выкуп у структур Сбербанка прав требований к «Интерсколу».

Кроме того, по данным Минпромторга, «Интерскол» проводит «работу с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по согласованию реализации необходимых инвестиционных мероприятий с банками-кредиторами».

«Интерскол» — крупнейший игрок на российском рынке электроинструментов. По итогам 2018 года на предприятие приходилось около 10 процентов этого рынка. В Минпромторге опасаются, что банкротство такого крупного игрока может привести к ослаблению позиций отечественных производителей.

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