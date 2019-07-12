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Российскую компанию захотели китайцы

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Корпорация Positec китайского миллиардера Дон Гао может выкупить российского производителя электроинструментов «Интерскол», который сейчас проходит процедуру банкротства. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общая сумма задолженности компании составляет более 6 миллиардов рублей. Отмечается, что сделка с Positec может быть организована через выкуп у структур Сбербанка прав требований к «Интерсколу».

Кроме того, по данным Минпромторга, «Интерскол» проводит «работу с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по согласованию реализации необходимых инвестиционных мероприятий с банками-кредиторами».

«Интерскол» — крупнейший игрок на российском рынке электроинструментов. По итогам 2018 года на предприятие приходилось около 10 процентов этого рынка. В Минпромторге опасаются, что банкротство такого крупного игрока может привести к ослаблению позиций отечественных производителей.

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