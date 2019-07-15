Получен первый снимок испугавшего Эйнштейна явления

Физики Университета Глазго в Шотландии получили первый в истории снимок квантовой запутанности — явления, которое Эйнштейн называл «пугающим действием на расстоянии». Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи разработали установку, генерирующую потоки запутанных фотонов. В этом состоянии частицы в паре обладают взаимозависимыми квантовыми состояниями. Например, при измерении спина одной частицы можно предсказать, каким спином будет обладать вторая частица. При этом изменение квантового состояния одной частицы мгновенно изменяет состояние другой, как бы далеко та не находилась.

В установке пары запутанных фотонов расщеплялись, при этом один из лучей проходил через четыре жидкокристаллических фильтра, претерпевая фазовые переходы. Фотоны во втором луче также испытывали фазовые переходы, хотя и не проходили через кристаллы. Камера зафиксировала распределение частиц в обоих пучках.

По словам ученых, результаты эксперимента впервые продемонстрировали нарушение неравенства Белла на видимых изображениях. Неравенства Белла предполагают наличие скрытых параметров, которые могли бы объяснять квантовую запутанность и которые можно выявить в серии экспериментов. Однако до сих пор такие параметры не были выявлены, что подтверждает существование дальнодействия.

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