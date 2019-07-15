Появились подробности смерти москвички во время массажа лица

Пациентка московского медицинского центра 30-летняя Элина Бабичева, скончавшаяся во время массажа лица, вела себя неадекватно. Об этом рассказали сотрудники клиники, сообщает Telegram-канал Hue.

Отмечается, что девушке делала массаж врач, арендовавшая в медцентре кабинет. По ее словам, у клиентки были расширены зрачки. «Меня позвали, когда ей плохо стало: судороги, пена изо рта. Скончалась практически сразу», — рассказала медик.

Ранее сообщалось, что тело девушки было обнаружено в кабинете медицинского центра 14 июля. При осмотре в области лица и туловища обнаружены многочисленные точечные раны, схожие со следами уколов медицинской иглой.

Следственный комитет начал проверку инцидента. Для выяснения причин смерти девушки также назначена судебно-медицинская экспертиза.

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