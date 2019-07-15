Москвичка умерла во время массажа лица

В Москве во время массажа лица в медицинском центре умерла женщина. Об этом сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова, передает ТАСС.

«14 июля в кабинете медицинского центра на Кастанаевской улице обнаружено тело девушки 1989 года рождения. При осмотре в области лица и туловища обнаружены многочисленные точечные раны, схожие со следами уколов медицинской иглой», — заявила она.

Следственный комитет начал проверку инцидента. Для выяснения причин смерти девушки также назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным Telegram-канала Life Shot, 30-летняя Элина Бабичева отправилась в медицинский центр «после бурных выходных». Во время массажных процедур у девушки внезапно начались судороги, а изо рта пошла пена. Она скончалась за несколько минут, утверждает косметолог. По словам специалиста, никаких других процедур Бабичевой не делали.

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