Пожилого жителя Донецка заставили идти по минному полю

Пожилого жителя Донецка силой заставили пройтись по минному полю. Об этом сообщается на странице украинской Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Согласно информации ООС, ответственность за произошедший 13 июля инцидент несут ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), которых в ООС называют «российско-оккупационными войсками». По данным украинских военных, 70-летний мужчина был выпущен на минное поле «с целью выявления системы огневых позиций на опорных пунктах ООС». Украинские военные «благодаря пристальному наблюдению и опыту, с легкостью смогли различить гражданское лицо от военного, и подпустили к своим позициям, без риска для его жизни и здоровья», говорится в публикации.

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В ООС отмечают, что инцидент стал «очередным доказательством того, что боевики не придерживаются никаких правил войны и никаких норм международного гуманитарного права, а безопасность людей не имеет для них никакого значения».

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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