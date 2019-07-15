Опубликована тайная переписка грузинских дипломатов о связях Москвы и Тбилиси

Грузинский дипломат в 2017 году предупреждала правительство страны о связях члена правящей партии «Грузинская мечта» Закарии Куцнашвили, российского парламентария Сергея Гаврилова и Ассамблеи православных депутатов. Соответствующее письмо заместителю главы МИД страны Вато Махароблишвили написала тогдашний посол Грузии в Ватикане Тамара Грдзелидзе, пишет «Грузия Online» со ссылкой на телеканал «Рустави 2».

В письме Грдзелидзе сообщает, что Куцнашвили выступал на ассамблее на русском, а не на грузинском языке. Также, по ее словам, депутат рассказывал о христианских путях преодоления кризиса, указывал на роль России в Абхазии и Южной Осетии и благодарил патриарха Кирилла за упоминание этих территорий в молитвах.

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«Его дискурс строился на диалектическом подходе к оккупированным территориям Грузии в российской действительности: российское государство признает независимость Абхазии и Цхинвали от Грузии, а Московская патриархия продолжает признавать юрисдикцию автокефальной церкви Грузии на этой территории», — говорится в письме дипломата.

Грдзелидзе отметила, что ей тяжело слышать благодарности представителя правящей партии Грузии в адрес патриарха Кирилла, который считается неотделимой частью правительства России. Она также вспомнила случай, когда участвующий в религиозном собрании депутат Госдумы Константин Затулин «пространно» говорил о миротворческой роли Москвы в мире и особенно в Сирии.

Издание отмечает, что Закария Куцнашвили отказался от депутатского мандата из-за событий вокруг Международной ассамблеи православия 20 июня. Во вторник, 16 июля, в грузинском парламенте будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении его полномочий.

На фоне участия российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси начались массовые акции протеста. Москва вскоре запретила российским авиакомпаниям летать в Грузию, а грузинским — в Россию; ведутся дискуссии и о возможности запрета поставок в Россию грузинских вин и воды. Напряжение в отношениях двух стран усилилось после нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире «Рустави 2», но глава российского государства заявил, что не считает нужным реагировать на это санкциями или уголовным преследованием.

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