Оба погибших при крушении вертолета в Подмосковье оказались инструкторами Путина

Вторым погибшим в результате жесткой посадки вертолета Robinson в Подмосковье оказался летчик Олег Чернигин. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на Объединенную федерацию сверхлегкой авиации России.

Как пояснили в организации, ранее Чернигин обучал российского президента Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.

14 июля стало известно, что при крушении вертолета погиб глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин. Отмечалось, что он также принимал участие в обучении главы государства.

Вертолет Robinson потерпел крушение возле деревни Барское в Солнечногорском районе Московской области 14 июля. Сообщалось, что в результате погибли два человека. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц»).

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