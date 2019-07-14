Вертолет упал в Подмосковье

Вертолет Robinson потерпел крушение возле деревни Барское в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 14 июля, источник в экстренных службах.
В результате крушения погибли два человека, находившихся на борту.
Обстоятельства случившегося выясняются.
В марте сообщалось о крушении вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономной округе. Воздушное судно ударилось хвостом о землю при вылете из села Нори, а затем упало с высоты трех метров. На его борту находились 25 человек, среди которых восемь детей и трое членов экипажа. Никто из пассажиров не пострадал.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!