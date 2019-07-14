Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

Глава Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России Игорь Никитин погиб в авиакатастрофе в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

По информации Telegram-канал «112», Никитин обучал президента России Владимира Путина управлению дельталетом.

Как сообщила «Ленте.ру» старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Елена Марковская, по факту случившегося организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии. Разрушений и пострадавших на земле нет.

Вертолет Robinson потерпел крушение возле деревни Барское в Солнечногорском районе Подмосковья в воскресенье, 14 июля. В результате крушения погибли два человека, личность пассажира устанавливается.

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