Москвичи смогли увидеть плато Путорана

Гости фестиваля науки и технологий Geek Picnic, который прошел в Москве 13 и 14 июля, смогли с помощью технологии виртуальной реальности побывать на сибирском плато Путорана и попробовать себя в роли шахтера и сталевара. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

На фестивале работал шатер-«молекула» компании «Норникель». В нем с помощью очков виртуальной реальности можно было спуститься в шахту, побывать на заводе и подняться на плато Путорана, а также пройти по Северному морскому пути и попробовать себя в роли сталевара.

В лектории «Норникеля» прошел квиз и лекции про bigdata в маркетинге и блокчейн. Директор департамента инновационных технология «Норникеля» Юрий Шеховцов назвал формат участия компании в мероприятии «позитивным». «Технологии идут вперед, люди становятся все более ориентированными на технологии, молодежь учится», — сказал Шеховцов.

В компании отметили, что «Норникель» активно работает с большими данными на производстве, внедряет роботизацию, цифровое зрение и другие технологии. Кроме того, «Норникель» поддерживает молодых ученых: предлагает студентам, имеющим степень бакалавра, обучение в магистратуре на базе МФТИ по направлению «Блокчейн».

Ранее Норникель поддержал VIII Забайкальский международный кинофестиваль, который проводится при поддержке правительства Забайкальского края

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