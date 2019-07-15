Путешественник во времени разоблачился и сознался в обмане

Представлявшийся путешественником во времени человек рассказал о том, кем является на самом деле. Об этом пишет Daily Dot.

Герой мистических видео на YouTube-канале ApexTV сделал признание в собственном видеоблоге и заявил, что он 16-летний подросток по имени Денис Бел (Denis Bel).

По словам Бела, представители ApexTV впервые связались с ним, когда ему было 14 лет, и предложили делать фейковые видео за деньги. В них он выступал в роли Ноя.

Материалы по теме Вестник апокалипсиса «Путешественники во времени» рассказывают о страшном будущем. Им никто не верит

С ростом популярности роликов с участием Ноя пользователи начали пытаться узнать его настоящую личность. Некоторые вышли на Бела, и в адрес подростка начали поступать угрозы убийством.

«Я больше не могу играть эту роль. Мне нужно избавиться от этого обмана и от страха того, что меня раскроют», — объяснил Бел свое решение. Он добавил, что представители ApexTV пытались заставить его и родителей подписать документ, обязывающий их никогда не разглашать настоящую личность Ноя.

Подросток признался, что теперь хочет быть обычным блогером. Он предположил, что ApexTV не понравится его поступок. В настоящий момент видео Бела удалено с его канала по причине жалобы на нарушение авторских прав, которое подал ApexTV.

Видео с участием Ноя набирали миллионы просмотров на YouTube. В них он рассказывал о будущих президентах США, затоплении части Штатов из-за глобального потепления, а также о методах работы «машины времени». Также он проходил проверку на детекторе лжи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!