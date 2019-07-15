В России оценили сокращение рабочих мест из-за роботов

Развитие роботизации в России может привести к тому, что в течение 10 лет будет сокращено до шести миллионов рабочих мест. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью директора Фонда развития интернет-инициатив Кирилла Варламова.

По его словам, в этот период при активной модернизации отраслей требования работодателей и состав работы для 25 миллионов россиян также могут сильно измениться.

По мнению Варламова, частично или полностью могут исчезнуть профессии, в которых необходима низкоквалифицированная интеллектуальная деятельность. В частности, такой функционал частично есть у юристов, бухгалтеров, у кадрового персонала.

«В этих сферах многое будет сокращаться, это уже происходит сейчас. Останутся люди, которые занимаются организацией, планированием, управлением роботами, но само техническое делопроизводство исчезнет», — сказал он.

Варламов сообщил, что связанные с роботизацией изменения в разной степени могут коснуться 60-70 процентов рабочих мест. В будущем, по его мнению, роботы могут забрать у человека порядка 90 процентов работы.

Мероприятия по повышению цифровых компетенций специалистов предусмотрены нацпроектом «Цифровая экономика», рассчитанном до 2024 года.

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