В правительстве объяснили развал СССР

Распад Советского Союза был вызван внутренними причинами и не был связан с международными санкциями, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.

«СССР развалился тогда, когда основные экономические барьеры и санкции начали отменяться, — в период перестройки. Развалился не из-за санкций. Советский Союз развалился по причине безответственной экономической и финансовой политики, проводившейся в последние годы его существования», — отметил Силуанов.

По его словам, нынешняя ситуация принципиально отличается от позднесоветской: «Санкции, конечно, мешают экономическому развитию. Они забирают у нас темпы роста, отнимают дополнительные доходы у граждан. Но хорошо работать можно и нужно и в этих условиях».

В начале июля Saxo Bank выпустил аналитический обзор, в котором назвал российскую экономику устойчивой к стагнации и новым возможным санкциям.

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