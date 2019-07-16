Проект порта Тамань предложили четырем инвесторам

ФГУП «Росморпорт» направило предложения выкупить доли в проекте сухогрузного района порта Тамань четырем российским компаниям: РЖД, «Кузбассразрезуголю», «Металлоинвесту» и СУЭК. Как сообщает ТАСС, фирмы предложили его доработать, а это может отразиться на сроках реализации.

Предполагается, что «Кузбассразрезуголь», «Металлоинвест» и СУЭК выкупят по 22 процента «РМП-Тамань». РЖД пока предложили 10 процентов.

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«Сейчас мы исходим из того, что вложения будут осуществляться на паритетной основе в зависимости от объема доли. При этом стоимость объектов федеральной собственности первого этапа развития — 81 миллиарда рублей», — уточнил генеральный директор «Росморпорта» Андрей Лаврищев. Активная фаза строительства порта Тамань продлится до 2024 года.

Вопрос о строительстве сухогрузного района порта Тамань рассматривается с 2011 года. В 2017 году было решено строить порт Тамань на частные средства.

Это предусмотрено в рамках реализации национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Он рассчитан до 2024 года.

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