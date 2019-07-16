Названы способные загубить карьеру советы

Психолог Адам Грант (Adam Grant) попросил своих подписчиков в Twitter поделиться худшими советами, которые другие давали им по поводу карьерного роста.

Большинству юзеров не нравилось то, что им рекомендовали обращать особое внимание на стабильность. «"Оставайся на одной работе десять лет, и тебя будут повышать. Для успеха это необходимо". Вместо этого я пошел на риск и начал заниматься тем, что мне нравится. Я хорошо продвинулся, а мои коллеги так и остались на прежних должностях», — поделился своей историей Jordan A.

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Однако нашлись и такие люди, которые выступали против того, чтобы заниматься профессионально делом, которое приносит больше всего удовольствия. «Если ты делаешь на работе то, что любишь, эта вещь перестанет быть такой хорошей для тебя. Делай, что нравится. Защищай то, что любишь», — написала Jane Black.

Christine Minas напомнила другим пользователям, что никогда не поздно сменить сферу деятельности. «Когда мне было 26 лет, работник отдела кадров сказал, что мне поздно менять профессию. Я делала это не раз, и сейчас в 42 года я владею собственным бизнесом», — рассказала девушка.

Tracy Reilly добавила, что человеку не нужно бояться увольняться, даже если его еще не приняли на другую должность. По ее словам, периоды отдыха между работами помогли ей провести время с семьей и открыли для нее много возможностей.

Девушка с ником Raq осудила того, кто сказал ей, что придется выбирать между семьей и работой, и семья — неправильный выбор. Пользователь Dushka Zapata осталась недовольна советом о том, что не стоит дружить с коллегами. Она отметила, что если бы последовала ему, многое бы потеряла.

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