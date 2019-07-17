Эксперты BIOCAD рассказали о возможных путях решения проблемы старения

Проблема старения уводит ресурсы и умственные усилия человечества далеко от проблем и решений реального человеческого долголетия. Об этом в своих докладах заявили исследователи компании BIOCAD Дмитрий Мадера и Александр Карабельский, выступая в рамках европейского научно-популярного фестиваля на открытом воздухе Geek Picnic в Санкт-Петербурге и Москве. По мнению экспертов, необходимо сосредоточить усилия на борьбе с возраст-ассоциированными заболеваниями, а не на процессе старения.

В частности, проанализировав популярные теории старения, руководитель отдела молекулярной генетики BIOCAD Дмитрий Мадера показал аудитории очевидный вывод: старение — это не некая программа, которую можно перепрограммировать, а результат накопления ошибок на уровне генома и молекулярных систем клеток, конечной точной которого становится смерть. У большинства видов живых организмов с возрастом вероятность смерти увеличивается экспоненциально, но на земле есть представители флоры и фауны, которые не стареют, прожитые годы не влияют на их шансы умереть или выжить. В конце концов они тоже умирают, но не от старости, а в силу константной вероятности умереть от естественных причин или несчастных случаев.

Выступая с докладом, посвященным посвящен практическим аспектам вопроса долголетия, руководитель департамента перспективных исследований BIOCAD Александр Карабельский на примере таргетной терапии показал, почему атака на мишень конкретной патологии способна убрать даже не симптомы, а сам патологический процесс, а в случае со старением этот инструмент не работает. Ученый на примерах недавних разработок компании, моноклонального антитела чекпоинт-ингибитора, блокирующего PD-1 и антитела, блокирующего цитокин интерлейкин-17, продемонстрировал, как иммуннотерапия эффективно решает проблему неоперабельных и метастазирующих видов онкологических заболеваний, делая опухоль «видимой» для иммунитета, и тем самым обезоруживают ее, и как другое высокоспецифичное моноклональное антитело может решить проблему тяжелого псориаза, соответственно.

«Процесс старения — весьма неоднозначный процесс со множеством видов проявлений, — пояснил Александр Карабельский слушателям. — И очень часто то, что является биомаркером старения, является одновременно его причиной и следствием. Иными словами, единого рецепта лечения не будет никогда. У нас есть технологии, позволяющие воздействовать на определенные мишени в больном организме, но в случае со старением воздействовать придется сразу на несколько мишеней, работать одновременно со многими проявлениями и причинами, что крайне трудно, если в принципе возможно».

По мнению ученого, наиболее эффективный путь сдерживания старения — это так называемое осознанное старение, когда человек в течение жизни ведет здоровый образ жизни, умеет работать со стрессом, в стране создаются все условия для профилактики и ранней диагностики болезней. Параллельно с этим ученые должны вести целенаправленный поиск эффективного лечения возрастозависимых заболеваний. Чекпоинт-ингибиторы, персонализированный подход к лечению, онколитические вирусы, клеточная терапия должны позволить перевести рак в хроническое состояние, поддающиеся контролю. С помощью генетических технологий современная медицина будет способна справиться с нейродегенерацией, макулодистрофией и другими проявлениями старения. Развивая методы тканевой инженерии человечество возможно решит проблемы органной недостаточности и даже внешнего вида. «Прицельно занимаясь проблемой старения, а не развитием способов лечения конкретных паталогических состояний, мы уходим от решения задачи увеличить продолжительность здоровой жизни людей», — подвел итог Александр Карабельский.