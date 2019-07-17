Подсчитаны траты на подключение соцобъектов к интернету в 40 регионах

Общая сумма бюджетных средств, которые планируется выделить на подключение социально значимых объектов к интернету в 40 регионах России, составит 20,3 миллиарда рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи. Конкурсы на подключение соцобъектов по всех российских регионах должны пройти до конца июля.

В ведомстве отметили, что итоговая сумма оказалась на 21 процент меньше, чем планировалось изначально. Как рассказали в ведомстве, в 26 регионах конкурс на реализацию выиграл "Ростелеком", в четырех победил МТС, еще в четырех — "5 Джи Вайфай", еще в трех — "Мегафон". В оставшихся трех регионах выиграли «Транстелеком», «Связь-энерго» и «Национальный центр информатизации».

По результатам конкурса в общей сложности при подключении соцобъектов к интернету в 40 регионах федеральный бюджет сэкономит 5,46 миллиарда рублей. В рамках программы высокоскоростной интернет проведут в труднодоступные села, причем не только в школы, фельдшерско-акушерские пункты и другие социально значимые объекты, но также в дома простых жителей.

Подключение образовательных организаций, фельдшерско-акушерских пунктов, органов госвласти и местного самоуправления, пожарных частей и постов, подразделений Росгвардии, избиркомов субъектов и территориальных избиркомов, участковых пунктов полиции к высокоскоростному интернету проводится в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!