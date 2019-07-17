Международный конный фестиваль пройдет в Подмосковье

Международный конный фестиваль «Иваново поле» пройдет в Ногинском муниципальном районе с 19 по 21 июля, рассказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в среду, 17 июля.

«В прошлом году мероприятие посетили порядка семи тысяч человек, надеемся, этим летом на фестиваль приедут более 10 тысяч», — сказал он.

По его словам, гостей ждет обширная развлекательная программа с конкурсами и выступления артистов. В частности, уточнил он, наездники Кремлевской школы верховой езды продемонстрируют джигитовку. Площадка фестиваля будет разбита на несколько тематических зон.

Ранее в среду сообщалось, что в конюшне музея-заповедника «Горки Ленинские» в Подмосковье может появиться арт‑пространство. Не исключается, что на его базе организуют новый фестиваль.