Задержание боровшихся за ЗОЖ националистов в подмосковном лесу попало на видео

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Одинцовском районе Подмосковья участников проекта «Чистота», база которых находилась в лесу. Оперативную съемку задержания в среду, 17 июля, публикует РЕН ТВ.

Как отмечает издание, в соцсетях участники «Чистоты» утверждали, что пропагандируют здоровый образ жизни. Однако правоохранительные органы получили информацию, что активисты могут быть причастны к нападениям на людей на почве национальной неприязни. При задержании у подозреваемых нашли большое количество пистолетов, ножей, а также атрибутику с националистическими лозунгами.

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