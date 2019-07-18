Россиянин пожаловался на угрозу расстрела со словами «37-й год еще не закончился»

Сотрудники полиции в Тольятти задержали активиста незарегистрированной партии «Другая Россия» Ивана Ибрагимова и пригрозили ему расстрелом. Об этом он рассказал «ОВД-Инфо».

По словам молодого человека, 16 июля он раздавал информационные листки недалеко от митинга КПРФ. Одна из женщин посчитала его провокатором и пожаловалась полицейским. При задержании Ибрагимову сказали, что доставят его в отдел для составления протокола о нарушении правил проведения мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Потом сотрудники МВД позвали человека из ФСБ для проверки листовок на экстремизм и начали угрожать активисту уголовным делом.

Активист утверждает, что его запугивали, говоря, что «опустят на красной зоне» и «расстреляют на заднем дворе». Свои действия силовики объяснили тем, что «37-й год еще не закончился», и потребовали назвать имена других раздававших листовки.

В отделе на Ивана Ибрагимова составили протокол о задержании, но не о правонарушении. Полицейские сказали ему, что этот документ участковый оформит самостоятельно. Портал не уточняет, что было дальше.

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