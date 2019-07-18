Путин упростил процедуру подтверждения инвалидности

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам с инвалидностью предоставлять в профильные органы справки, подтверждающие ограниченные возможности здоровья человека, в электронном виде. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Услуга будет бесплатной. Ответственным за передачу сведений станет Пенсионный фонд. Ранее предоставлять документы для получения социальной поддержки и госуслуг можно было только в бумажном виде.

Также по новому закону люди с инвалидностью смогут получить право на бесплатное парковочное место по упрощенной схеме, поскольку чиновники будут пользоваться сведениями из электронного федерального реестра инвалидов. Оформить разрешение станет возможным через портал госуслуг.

Закон вступит в силу 1 июля 2020 года за исключением положений, для которых установлен другой срок. Новые правила коснутся более 11 миллионов россиян.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!