Семью темнокожих ошибочно обвинили в краже баскетбольного мяча

В Калифорнии, США, продавщица из магазина Nike вызвала полицию, потому что решила, что темнокожая семья украла баскетбольный мяч. Об этом пишет Daily Mail.

Американцы ТаМия Дикерсон и Джоель Столворт купили в магазине спортивный инвентарь для своего 18-месячного сына Сэмми. Когда они стали уходить, их догнала менеджер магазина и обвинила в воровстве. Объяснений пары о том, что они заплатили за мяч, было для нее недостаточно, и девушка позвала на помощь полицию. Семья смогла получить обратно купленный товар, только когда показала офицерам чек. Менеджер не извинилась перед ними.

Дикерсон опубликовала возмущенный пост на Facebook, в котором рассказала, что у менеджера не было никаких доказательств их виновности, но она смогла произвести обратное впечатление на полицейского.

Пара наняла адвоката, чтобы разобраться в «унизительном» случае. По его словам, они попытаются заставить компанию Nike разобраться в ситуации и выяснить, был ли это единичный случай или широко распространенное среди сотрудников отношение к темнокожим. Организация пока никак не отреагировала на произошедшее.

Ранее сообщалось, что американскую поп-певицу Мадонну признали расисткой из-за того, что она опубликовала в Instagram-stories фотографии своих приемных темнокожих детей с кусками арбуза. Пользователи сети сочли подобные изображения проявлением дискриминации из-за существования стереотипа о том, что темнокожие любят есть арбузы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!