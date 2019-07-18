Власти отказались спасать россиян от дорогого электричества

Минэкономразвития отказалось от своего предложения выделить 400 миллиардов рублей на оплату электроэнергии для населения. Как передает РИА Новости, соответствующий проект указа был удален с федерального портала нормативных правовых актов.

Как пояснил глава ведомства Максим Орешкин, сейчас на эту инициативу нет средств. По его словам, ликвидация перекрестного субсидирования — это то, к чему нужно стремиться, а дальше — надо искать источники, за счет чего делать это.

Кроме того, по данным источников газеты «Коммерсантъ», к идее Минэкономразвития резко отрицательно отнесся первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

Ранее ведомство предложило выделить 400 миллиардов рублей из бюджета, чтобы компенсировать траты россиян при отмене перекрестного субсидирования в энергетике.

В настоящее время перекрестное субсидирование осуществляется за счет бизнеса: население и соцучреждения платят за электроэнергию по заниженным тарифам, а основная нагрузка ложится на плечи промышленных потребителей (в их тариф включены специальные надбавки).

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