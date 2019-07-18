Россиян спасут от дорогого электричества

Минэкономразвития предложило выделить 400 миллиардов рублей на оплату электроэнергии для населения. Это должно компенсировать траты россиян при отмене перекрестного субсидирования в энергетике. Об этом пишет ТАСС.

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В настоящее время перекрестное субсидирование осуществляется за счет бизнеса: население и соцучреждения платят за электроэнергию по заниженным тарифам, а основная нагрузка ложится на плечи промышленных потребителей (в их тариф включены специальные надбавки). Согласно проекту президентского указа, опубликованному Минэкономразвития, до 1 октября 2019 года правительство должно утвердить инициативы, обеспечивающие отмену перекрестного субсидирования.

По оценке министерства, чтобы тарифы для населения и соцучреждений не росли, из бюджета нужно выделять 402 миллиарда рублей за год. В общей сложности отказ от перекрестного субсидирования коснется более семи миллионов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Минэкономразвития в материалах к проекту указа президента подчеркнуло, что проблему перекрестного субсидирования можно было бы решить за счет введения социальной нормы потребления электричества во всех регионах. Однако такой вариант ранее отвергло правительство.

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