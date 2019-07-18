Американец отсидел почти 30 лет за чужое убийство

Американец провел 28 лет в тюрьме за убийство, которого не совершал, и в итоге оказался на свободе. Об этом сообщает Tulsa World.

48-летний Кори Атчисон из штата Оклахома был отпущен 16 июля после того, как его признали невиновным в убийстве Джейма Лейна в городе Талса в августе 1990 года. Мужчина указал, что не будет держать ни на кого обиду, поскольку жизнь для этого слишком коротка. Он отметил, что у него есть маленький внук, которого предстоит многому научить, отмечает The Independent.

В решении суда указывается, что изначально полицейские не обнаружили никаких доказательств причастности Атчисона к убийству, и все обвинение строилось только на словах очевидцев. Судья также выразила уверенность, что основной свидетель обвинения был принужден к даче ложных показаний.

Отмечается, что в общей сложности несколько свидетелей отказались от своих показаний и заявили о давлении. Также были найдены новые очевидцы, видевшие вероятного преступника: его описание не соответствовало внешности Атчисона. Кроме того судья постановила, что к делу не имели отношения данные о преступных бандах в Талсе, в нем также присутствовало множество необъясненных деталей.

Прокуроры намерены обжаловать вердикт.

Атчисона арестовали в 20 лет — за три месяца до рождения дочери. Жюри признало его виновным в убийстве, он попал за решетку в 1991 году. Полиция указывала, что Лейн стал жертвой ограбления, и к делу имели отношения члены местных банд.

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