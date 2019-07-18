В России задумали штрафовать за неустановление российского ПО на смартфонах

В Госдуму внесли пакет законопроектов, предусматривающих необходимость установки на смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart-TV программного обеспечения из специально создаваемого перечня предустанавливаемых программных средств при их продаже. За нарушение этой нормы предусмотрены штрафы, соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.

По мнению авторов законопроекта, нововведение позволит защитить интересы российских интернет-компаний. Предполагается, что это уменьшит количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных организаций.

В пояснительной записке говорится, что российские компании получат правовые механизмы продвижения своих программ и сервисов в области информационных технологий для пользователей страны. Таким образом, последние получат возможность использовать приобретаемое оборудование без установки дополнительных программ, ориентированных на работу с юзерами.

За нарушение новых норм предусмотрен штраф — 30-50 тысяч рублей для должностных лиц и 50-200 тысяч рублей для юридических лиц.

Если документ будет принят, он вступит в силу 1 января 2020 года. Соответствующие поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях.

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