«Самый сексуальный врач» использовал свою славу во благо пользователей сети

Доктор из США Майк Варшавски (Mike Varshavski), признанный самым сексуальным врачом страны в 2015 году, раскрыл секрет своей популярности в интернете. Его высказывания приводит сайт австралийского канала 7news.

Варшавски заявил, что активно борется с дезинформацией в сети и благодаря этому набрал в своем блоге на YouTube уже четыре миллиона подписчиков. «Я беру на себя обязанность просвещать мир, делать смешные видео, занимательные видео и обучающие видео — чтобы люди узнавали правду через настоящую медицину в занятном ключе», — заявил он.

По словам медика, в сети постоянно распространяются мифы, особенно о вакцинации и ее связи с опасными болезнями. Он объявил войну таким сообщениям. Медик уточнил, что невероятная интернет-популярность стала сюрпризом для него самого. «Для доктора так необычно стать вирусным», — поделился Варшавски.

Доктор уточнил, что работает в обычной клинике, потому что хочет помогать всем пациентам. Он считает блог на YouTube продолжением своей врачебной практики в реальной жизни. «Я думаю, хороший врач может предотвратить проблему до того, как она действительно появится», — заключил он.

Ранее в связи со своей популярностью Варшавски провел благотворительный аукцион. Призом стало свидание с доктором, а собранные средства были направлены в благотворительный фонд The Limitless Tomorrow, оказывающий финансовую помощь студентам и школьникам.

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