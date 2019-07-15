Звезда реалити-шоу обнажила грудь после родов и возмутила фанатов

Австралийская модель и блогер Скай Уитли (Skye Wheatley) попала под шквал критики после публикации фотографии, где она кормит своего сына грудью. Скандальный снимок женщина разместила в Instagram.

«Не знаю точно, что бы я делала без тебя, мой маленький прекрасный человек», — подписала фото Уитли. Она сопроводила публикацию хештегами «маленький мальчик» и «грудное вскармливание».

Комментаторы пришли в ужас от публикации звезды реалити-шоу Big Brother. Они назвали фотографию странной и отталкивающей. Некоторые замечали, что кормление грудью — это интимный процесс, который не стоит выставлять на всеобщее обозрение.

Многие обвинили Уитли в обмане подписчиков, заметив, что та слишком сильно увлекалась пластической хирургией, чтобы сейчас кормить ребенка грудью. «Я думала, что вы не можете кормить грудью, когда постоянно накачиваете себя ботоксом и филлерами», — заметила одна из подписчиц. «Слишком много силикона», — возмутился другой комментатор.

Ряд поклонников Уитли вступились за нее, назвав ее идеальной матерью и посоветовав оппонентам покинуть ее страницу.

Уитли прославилась как участница реалити-шоу Big Brother и YouTube-блогер. На ее страницу в Instagram подписаны более 600 тысяч человек.

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