Раскрыты правила поведения на вечеринке для привлечения богатого жениха

Супруга миллионера и шведская блогерка Анна Бэй объяснила девушкам, как нужно вести себя во время вечеринки, чтобы привлечь внимание богатого мужчины. Ее слова передает The Sun.

В первую очередь, по словам 33-летней Бэй, необходимо наесться перед началом мероприятия. Если девушка голодна, то вместо того, чтобы общаться с окружающими, она будет думать о еде. «Действия голодной девушки не выглядят утонченными», — заметила она и добавила, что никогда не стоит до конца доедать свое блюдо.

Во-вторых, на вечеринке можно выпить максимум один бокал алкоголя. Бэй предостерегла, что после второго бокала некоторым сложно контролировать свои слова, и в связи с этим появляется риск сказать что-то лишнее потенциальному жениху.

В-третьих, не стоит оставаться до самого конца вечеринки. «Не надо уходить, когда праздник достиг кульминации. Но уходи сразу, когда вечеринка пошла на спад», — рекомендует блогерка.

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Кроме того, необходимо избегать любых скандалов. «Вечеринки устраивают для гостей, которые хотят повеселиться, а не для тех, кто в дурном настроении. Даже если кто-то разыгрывает драму, с каменным лицом попроси их решить свои проблемы в другой раз», — пояснила эксперт.

Также Бэй посоветовала всегда как можно быстрее отвечать на приглашение хозяина, приносить ему подарок и по прибытии в первую очередь подходить к нему и здороваться.

Ранее в июле Анна Бэй назвала места, в которых проще всего встретить богатого жениха. По ее словам, потенциальные избранники чаще всего бывают в магазинах здорового питания или в табачных лавках, а также в опере или на яхтенных шоу. Поездки по Европе и отдых на Средиземноморском побережье и островах, вроде Ибицы или Миконоса, тоже повышают шансы встретить миллионера. Бэй советует девушкам задействовать личные связи, чтобы пробраться на закрытые вечеринки и мероприятия, вроде светских свадеб.

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