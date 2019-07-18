На побережье Байкала поищут вредный пластик

В конце июля экологи в рамках экспедиции «Гринпис» обследует пластиковое загрязнение на побережье озера Байкал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

По информации агентства, экологи планируют собрать весь мусор, отделять пластик, рассортировать его по видам и взвесить. По итогам экспедиции они определят десятку самых популярных пластиковых загрязнителей берегов Байкала.

После этой экспедиции экологи «Гринписа» отправятся на Куршскую косу, где уже начинают запрещать и ограничивать отдельные виды пластиковых отходов. «Кроме того, "Гринпис" предложит всем желающим проводить оценку пластикового загрязнения у ближайших водных объектов», — уточнили агентству в организации.

Сохранение озера Байкал и соседних водоемов является одним из направлений национального проекта «Экология». Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» планируется к 2024 году сократить на 70 процентов объем загрязненных сточных вод, поступающих в Байкал и соседние водоемы.

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