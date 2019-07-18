Раскрыты детали встречи Путина и Лукашенко на Валааме

Президент России Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко провели день на Валааме в неформальной обстановке. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает в четверг, 18 июля, «Интерфакс».

«В рамках неформального общения лидеры, как правило, обсуждают любые вопросы, включая и вопросы концептуального стратегического характера», — пояснил он, отвечая на вопрос о том, обсуждали ли главы государств двусторонние отношения и тему интеграции.

17 июля лидеры России и Белоруссии провели на Валааме: они осмотрели территорию и посетили основной храм монастырского комплекса — Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.

Отмечалось, что в ходе посещения перед тем, как приложиться к мощам, Путин перекрестился, в то время как Лукашенко не стал этого делать. Президента Белоруссии в рабочей поездке сопровождает его сын Николай — они вместе зажгли свечу у иконы Валаамской Божьей Матери.

После осмотра комплекса главы государств направились в Санкт-Петербург, где 18 июля состоится форум регионов России и Белоруссии.

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