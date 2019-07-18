«Паранормальный» полет мяча шокировал пользователей сети

@AliRashidGarcia / Twitter

Во время матча 10-го тура чемпионата Бразилии между командами «Шапекоэнсе» и «Атлетико Минейро» мяч пролетел по необычной траектории. Видео появилось в Twitter-аккаунте журналиста Рашида Гарсии.

На 41-й минуте игрок «Шапекоэнсе» выполнил навес с углового, в ходе которого мяч стал падать, а затем снова подлетел в воздухе. Пользователей сети озадачило случившееся. «Я не верю в призраков, но что это было?» — задался вопросом один из юзеров. «Невероятно. Это паранормальное явление, или его можно объяснить?» — спросил другой.

Матч завершился победой «Атлетико» со счетом 2:1.

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