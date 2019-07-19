Обезглавивших туристок марокканцев приговорили к смерти впервые с 1993 года

Суд приговорил к смертной казни троих марокканцев, которые обезглавили датчанку Луизу Вестерагер Йесперсен, перерезали горло норвежке Марен Уеланди и сняли все это на видео. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Виновными в убийстве признали 25-летнего уличного торговца и имама подпольной мечети Абдессамада Эджуда, 27-летнего столяра Юнеса Уазийада и снимавшего преступление на камеру 33-летнего Рашида Аффади.

Последний раз смертная казнь в Марокко приводилась в исполнение в 1993 году.

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По словам адвоката семьи убитой датчанки, мать девушки просила суд приговорить виновных к смертной казни.

Также суд обязал убийц выплатить семье убитой норвежки компенсацию в размере двух миллионов дирхамов (200 тысяч долларов). Однако все трое — выходцы из бедных семей, не ясно, из каких средств будет выплачиваться компенсация.

Еще один участник нападения на туристов, покинувший место преступления незадолго до непосредственного убийства, получил пожизненный срок. Также перед судом предстало еще 19 человек, так или иначе связанных с организацией преступления. Они были приговорены к лишению свободы сроком от пяти до 30 лет.

В декабре 2018 года тела 24-летней датчанки Луизы Вестерагер Йесперсен и 28-летней норвежки Марен Уеланд были найдены в горах недалеко от поселка Имлиль. Сотрудники полиции идентифицировали и арестовали трех подозреваемых в убийстве. На обнаруженном у них видео было запечатлено убийство девушек. Во время обезглавливания преступники кричали: «Это за Сирию! Вот ваши головы, враги Бога».

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