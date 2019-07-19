Сельскому хозяйству Кубани выделят более 100 миллионов рублей

Власти Краснодарского края направят крестьянско-фермерским хозяйствам и кооперативам 118 миллионов рублей в 2019 году. Средства пойдут на улучшение условий работы в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

В течение года в сельскохозяйственную деятельность в регионе собираются вовлечь не менее 200 представителей малого и среднего бизнеса. В администрации сообщили, что число новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе личных подсобных хозяйств и крестьянско-фермерских хозяйств, должно быть не меньше 132.

В общей сложности аграрии различного уровня с начала 2019 года уже получили два миллиарда рублей от государства. В основном средства направлены на создание садов и виноградников, компенсацию затрат на производство молока, овощей открытого грунта и семян.

В целом на поддержку агропромышленного комплекса в Краснодарском крае в 2019 году государство выделило 8,5 миллиарда рублей.

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