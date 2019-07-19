Диктаторы-умники оказались полезными для экономики

На поток инвестиций в страну, которую возглавляет диктатор, напрямую влияет уровень его образования. Возраст правителя и его политический опыт играют не такую важную роль. К таким выводам пришли эксперты института переходных экономик Банка Финляндии. На исследование обратило внимание Forbes.

По словам экспертов, в первую очередь рассматривается общее положение дел в стране и ее экономические показатели. Однако если у власти стоит образованный диктатор, она может рассчитывать на большой приток инвестиций. Если глава государства к тому же разбирается в политике и экономике, а также вел собственный бизнес, страна может привлечь еще больше денег.

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Связи между возрастом диктатора, накопленным им политическим опытом и объемом иностранных инвестиций специалисты не обнаружили. Эксперты подчеркнули, что, если политика страны зависит только от одного человека, инвесторы рассматривают и его личные качества. Для примера они привели правителя Бирмы У Не Вина, который провел неудачную денежную реформу. Исследователи напомнили, что, пытаясь справиться с инфляцией, диктатор советовался с астрологом, а не с экономистами.

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Исследование проводилось на основе данных по динамике притока прямых иностранных инвестиций (FDI) в 1973–2008 годах в 100 стран мира с диктаторскими режимами, которые действовали на тот момент.

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