Взорвавшее соцсети российское приложение обогатило его создателей на миллионы

Разработчики приложения для редактирования селфи FaceApp за 10 дней заработали более миллиона долларов, что по текущему курсу составляет почти 63 миллиона рублей. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные аналитической компании App Annie.

Согласно данным организации, за десять дней с начала ажиотажа вокруг приложения его установили на смартфоны 6,5 миллиона раз, из них два миллиона скачали на iPhone и 4,5 миллиона — на Android.

Позволяющее состарить фотографию пользователя приложение попало в топ-50 популярных США, России, ЮАР и других странах. 17 июля FaceApp скачали 1,6 миллиона раз, в то время как Instagram — чуть более миллиона раз.

Релиз приложения вышел в январе 2017 года, оно переживало несколько волн популярности. В частности, несколько месяцев назад пользователи по всему миру массово «меняли пол» с помощью FaceApp. При этом на последние 10 дней приходится примерно 8,6 процента всех доходов с момента релиза. Всего за время работы приложения владельцы прав на него заработали 11,6 миллиона долларов (730,5 миллиона рублей), утверждают в App Annie.

Базовая версия приложения доступна бесплатно. Желающие отключить рекламу и получить дополнительные фильтры могут оформить платную подписку.

Ранее американский сенатор Чак Шумер направил в ФБР запрос о проверке приложения. Демократа смутило то, что пользователи обязаны предоставлять приложению полный доступ к их личным фотографиям и данным. Он предположил, что таким образом конфиденциальная информация миллионов американцев попадет в руки россиян, владеющих программой.

В ответ на это разработчики FaceApp заявили, что хранят все загруженные данные пользователей в облаке и своевременно их удаляют. При этом загружается исключительно файл, который юзер хочет обработать, а большинство фото удаляются в течение 48 часов. Создатели FaceApp также отметили, что без входа в систему пользователя нельзя идентифицировать, а 99 процентов используют приложение, не заходя в нее.

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