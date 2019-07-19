ФСБ разрешат отменять любой международный рейс

ФСБ сможет отменять любые международные рейсы в случае «угрозы безопасности России». О предложении Минтранса ввести новые правила сообщает «Коммерсантъ».

Инициатором нововведения стала сама спецслужба. Что именно подразумевается под угрозой безопасности, не уточняется.

Кроме того, не позднее, чем за полчаса до вылета, российские авиакомпании должны будут предоставить Росавиации подробные данные о рейсе и пассажирах. К этим данным относятся число и национальность членов экипажа и пассажиров, наименование груза, график полета с указанием пунктов посадок, пунктов и расчетного времени входа-выхода из воздушного пространства России и других стран.

Если перевозчик откажется предоставить информацию, то при вторичном нарушении Росавиация на месяц запретит ему совершать международные перелеты. При трех и более нарушениях ограничение будет длиться год.

В настоящий момент проект постановления правительства проходит публичные обсуждения. В случае одобрения он может вступить в силу в следующем году.

Минтранс и Росавиация никак не прокомментировали инициативу.

В июне президент России Владимир Путин подписал поручение, согласно которому с 1 января 2021 года на всей территории страны будет действовать режим электронных виз для иностранцев. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Дмитрий Медведев, руководитель МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников. В документе отмечается, что электронные визы будут краткосрочными (до 16 дней) и однократными.

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