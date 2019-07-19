Власти Молдавии заговорили об объединении с Румынией

Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что объединение Молдавии с Румынией может произойти по итогам всенародного референдума. Об этом она сообщила во время своего недавнего визита в Берлин, передает Deutsche Welle.

По словам Санду, идею об объединении с Румынией поддерживают многие жители Молдавии — по оценкам соцопросов — около 25 процентов жителей. Кроме того, она указала на существование в стране политических сил, которые действуют в этом направлении, считая, что ситуация в стране после объединения с Румынией изменится кардинальным образом.

«Но мы понимаем, что принимать решение на этот счет должны не политические партии, а все население страны путем референдума», — указала она.

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Идею о сближении и даже объединении Молдавии с Румынией в обеих странах поддерживают политики, называемые унионистами. Символическое сближение двух государств началось еще до распада СССР, когда в Молдавии был создан прорумынский «Народный фронт», вскоре пришедший к власти. Государственным флагом страны тогда был признан сине-желто-красный триколор, идентичный румынскому. Гимном республики какое-то время являлась композиция Deşteaptă-te, române! («Проснись, румын!»).

В ноябре 1918 года Сфатул Цэрий, существовавший тогда государственный орган в Бессарабии, при отсутствии кворума принял решение о безусловном присоединении Молдавской демократической республики к Румынии. Вскоре после этого он был упразднен, а следующие 22 года Бессарабия входила в состав румынского государства. В 1940 году король Румынии Кароль II принял ультимативную ноту СССР, никогда не признававшего это объединение, и передал Советскому Союзу Бессарабию, Северную Буковину и область Герца. В настоящее время бессарабская территория разделена между Украиной и Молдавией.

Главным противником идей унионистов является президент Молдавии Игорь Додон. Он говорил, что объединение Молдавии с Румынией чревато гражданской войной в стране, поскольку многие ее регионы, в том числе Приднестровье и Гагаузия, не поддерживают эту идею. Он также предлагал на законодательном уровне запретить идеи унионизма и привлекать их сторонников к уголовной ответственности «за действия против молдавской государственности».

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