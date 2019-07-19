Россиянин пришел на встречу с чиновниками в юбке после запрета на шорты

Видео: Черновик / YouTube

Житель Красноярского края надел юбку, чтобы попасть в администрацию Железногорска, куда его не пустили в шортах. Соответствующая видеозапись появилась в Instagram kpp26.ru.

На записи видно, как мужчина надевает юбку поверх шорт в холле администрации, после чего проходит внутрь.

«Седьмой канал» нашел героя ролика, им оказался местный бизнесмен по имени Олег. 18 июля мужчина рассказал, что приехал в Железногорск из Красноярска, чтобы обсудить с представителями администрации вопросы бизнеса. После того, как его не пустили туда в шортах, он съездил на работу и взял юбку у управляющей. Ролик он записал, чтобы показать, «какой абсурд происходит».

Олег уточнил, что пришел на прием к архитектору. По словам собеседника издания, архитектор «поржал» и сказал, что будет иметь в виду такой способ прохода в здание.

Охрана пустила мужчину, чтобы избежать конфликта, рассказал «Говорит Москва» руководитель управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима Железногорска Андрей Шевченко. По его словам, то, что Олег надел юбку, — это «глупость» и «неадекватно».

«Вызывать полицию – зачем? Пусть пройдет, раз до такого у него в голове все это складывается. Да, в шортах не допускают. Ну, иди в юбке, раз в голове у тебя так устроено», — заявил Шевченко.

Ранее в мае компания-производитель алюминиевых профилей из Набережных Челнов ввела премии для женщин за ношение коротких юбок, платьев и «скромного макияжа», чтобы «скрасить» работу в коллективе. За участие в акции женщинам пообещали денежное вознаграждение в размере ста рублей в день.

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