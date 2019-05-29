Российская компания ввела премии для женщин за ношение коротких юбок

Компания-производитель алюминиевых профилей «ТАТПРОФ» из Набережных Челнов ввела премии для женщин за ношение коротких юбок. Об акции «Марафон женственности» компания сообщила во «ВКонтакте».

Работницам предложили одеться на работу в юбки или платья, собрать волосы и сделать «скромный макияж». За участие в «марафоне», который начался 27 мая и будет проходить до 30 июня, женщинам пообещали денежное вознаграждение в размере ста рублей в день. Для участия сотрудницам нужно прислать свои фотографии администрации.

Как рассказала специалист отдела корпоративной культуры и внутренних коммуникаций «ТАТПРОФ» Анастасия Кириллова радиостанции «Говорит Москва», цель мероприятия — «скрасить» работу в коллективе, который на 70 процентов состоит из мужчин. Она отметила, что многие работницы надевают на работу брюки на автомате. «Мы надеемся, что наша акция повысит осознанность наших дам, позволив им почувствовать свою женственность и обаятельность», — сказала Кириллова.

Представительница компании подчеркнула, что сейчас теплое время года, и «марафон» пришелся кстати и оказался «всем по душе».

Как сообщалось ранее, россиянин пожаловался на судью, обвинив ее в излишней сексуальности. Заявитель Михаил Комаров обратился к председателю Высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС) как «мужчина к мужчине» и потребовал провести воспитательную беседу с судьей Таганского районного суда Москвы и убелить ее больше не увеличивать губы и не делать на заседания слишком яркий макияж. По словам Комарова, он находился в суде 26 февраля и из-за внешнего вида судьи не смог сконцентрироваться на процессе.

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