Украина опровергла срыв абсолютного перемирия в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не нарушали абсолютное перемирие в Донбассе, как и войска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

В заявлении говорится, что накануне наступления «режима тишины» войска ополченцев 26 раз обстреливали из гранатоментов, минометов и другого оружия позиции ВСУ, огонь велся в районе Горловки, поселков Новолуганское и и Счастье. Однако с тех пор, как перемирие вступило в силу 21 июля в 00 часов 01 минуту, ни одна сторона его не нарушила.

При этом в Минобороны подчеркнули, что будут «адекватно отвечать на вражеские обстрелы» в случае провокаций.

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Ранее представители ДНР заявили, что Киев нарушил перемирие спустя 12 часов и 53 минуты после того, как оно начало действовать. ВСУ обстреляли село Новая Таврия на юге Донецкой области «с помощью стрелкового оружия», уточнили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Кроме того, в ДНР сообщили, что украинские войска за несколько часов до наступления «режима тишины» обстреливали Первомайск, чтобы спровоцировать ополченцев на нарушение договоренностей.

17 июля контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе с полуночи 21 июля. Кроме того, участники переговоров пришли к соглашению по обмену пленными между Киевом и ДНР и ЛНР и договорились в кратчайшие сроки уладить все необходимые для этого формальности.

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