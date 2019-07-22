В крови победившего в конкурсе ягненка нашли запрещенные вещества

У ягненка, победившего на ярмарочном конкурсе в штате Огайо, США, обнаружили в крови запрещенные вещества. Об этом пишет New York Post.

Анализы показали наличие мочегонных средств в организме барашка. По словам ветеринаров, лекарства не только обеспечили животному несправедливое преимущество в конкурсе, но и ухудшили качество его мяса.

Медики отметили, что не знают, как запрещенные вещества попали внутрь ягненка, однако считают, что честное выступление в конкурсе должно было быть обеспечено экспонентом. Организаторы проведут расследование происшествия.

Уточняется, что ягненка лишили всех призов и наград. Также организаторам ярмарки пришлось вернуть деньги покупателям, которые приобрели животное. Кроме того, отмечается, что теперь прежде, чем отправить ягненка на бойню, необходимо будет дождаться, пока из его организма выведутся все лекарства, которые делают мясо животного небезопасным для употребления в пищу.

Власти штата требуют, чтобы каждое животное, победившее в конкурсе, проверяли на запрещенные вещества прежде, чем зарезать.

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