Радикалов из секты «Домой в СССР» задержали при попытке захвата зданий

Более 20 радикалов из секты «Домой в СССР» задержаны в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) при попытке вооруженных захватов административных зданий. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

Масштабная спецоперация проведена совместно сотрудниками ФСБ России, Росгвардии и центра противодействия экстремизму МВД России.

«Подобные спецоперации в эти дни пройдут скорее всего по всей стране, так как эти ссср-овцы уже все границы перешли», — рассказал один из силовиков.

Вечером 20 июля радикалы, вооружившись ломом и «приказом председателя горисполкома», взломали двери закрытого офиса по адресу улица Мира дом 58 в Нижневартовске. Как только они вошли в помещение, туда же ворвались сотрудники СОБРа и ФСБ.

«Радикалы не понимали, что происходит и кто все эти люди вокруг. Они угрожали сотрудникам "прокуратурой СССР", показывали изданные ими же приказы и вели себя так, будто уверены в правомерности своих действий», — сообщил собеседник издания.

Сектантов задерживали при попытке захватить офисы по другим адресам в городе.

Решение о проведении спецоперации против радикалов было принято после получения информации о наличии у них оружия, которое они готовились использовать во время захватов полиции и налоговой службы.

Среди последователей секты «Домой в СССР» были члены «Государственно-Народной Чрезвычайной Комиссии СССР», называющие себя силовым блоком организации.

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