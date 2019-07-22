Названы регионы с самой большой безработицей

Ингушетия стала регионом с самыми большими показателями безработицы в России, пишет RT со ссылкой на данные Роструда.
Ведомство подсчитало коэффициент напряженности на рынке труда. Он равен отношению числа безработных к количеству вакансий в крупных и средних организациях конкретного региона.
По этому показателю лидирует Ингушетия, ее коэффициент равен 118,4. На 24,3 тысячи безработных там приходится 206 открытых вакансий.
На втором месте — Чечня (23,8), на третьем — Дагестан (18,6). Средний коэффициент по всей России равняется 0,5.
Самый низкий коэффициент напряженности на рынке труда зафиксирован в Амурской области и Еврейской автономной области — 0,1.
В конце мая Росстат назвал сферы деятельности с наибольшим дефицитом работников в России. Среди специалистов высшего уровня квалификации больше всего не хватает врачей. Дефицит таких специалистов на конец 2018 года составил почти 60 тыс. человек.