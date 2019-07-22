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Названы регионы с самой большой безработицей

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Ингушетия стала регионом с самыми большими показателями безработицы в России, пишет RT со ссылкой на данные Роструда.

Ведомство подсчитало коэффициент напряженности на рынке труда. Он равен отношению числа безработных к количеству вакансий в крупных и средних организациях конкретного региона.

По этому показателю лидирует Ингушетия, ее коэффициент равен 118,4. На 24,3 тысячи безработных там приходится 206 открытых вакансий.

На втором месте — Чечня (23,8), на третьем — Дагестан (18,6). Средний коэффициент по всей России равняется 0,5.

Самый низкий коэффициент напряженности на рынке труда зафиксирован в Амурской области и Еврейской автономной области — 0,1.

В конце мая Росстат назвал сферы деятельности с наибольшим дефицитом работников в России. Среди специалистов высшего уровня квалификации больше всего не хватает врачей. Дефицит таких специалистов на конец 2018 года составил почти 60 тыс. человек.

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