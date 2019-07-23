Обнаружено эффективное средство против рака

Ученые Университета Уханя в Китае выяснили, что чернила каракатицы содержат наночастицы, которые значительно подавляют рост раковых опухолей у мышей. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Наночастицы обладают сферической формой и в диаметре достигают 10 нанометров. Они обладают способностью превращать иммунные клетки-макрофаги М2, у которых подавлена противоопухолевая функция, в макрофаги М1, которые препятствуют развитию рака. М1 разрушают опухолевые клетки через фагоцитоз («переваривание») и активацию Т-лимфоцитов.

В последнее время многие исследователи занимаются разработкой и синтезом малых молекул и антител, которые могут превращать макрофаги M2, в большом количестве присутствующие в опухолях и способствующие их росту, в макрофаги M1. В то же время ученые разрабатывают наночастицы, такие как фототермические агенты, которые при воздействии света нагреваются и локально разрушают раковые клетки. Однако недостатком является то, что эти синтетические наночастицы дороги и сложны в изготовлении.

В ходе экспериментов ученые выяснили, что при облучении инфракрасным светом наночастицы становятся еще более эффективными и уничтожают более 90 процентов опухолевых клеток в культурах, а в живых мышах почти полностью подавляют рост злокачественных новообразований и формирование метастазов.

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