Названа самая дорогая спортивная команда мира

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых ценных спортивных команд планеты. Список из 50 клубов опубликован на сайте издания.

Самой дорогой командой стала «Даллас Ковбойз», выступающая в Национальной футбольной лиге (НФЛ). Forbes оценивает стоимость франшизы в 5 миллиардов долларов. Операционная прибыль клуба оценивается в 365 миллионов долларов в год.

На втором месте также представитель НФЛ. «Нью-Йорк Янкиз» оценивается в 4,6 миллиарда долларов. Футбольный клуб мадридский «Реал» расположился на третьей строчке.

Его стоимость оценили в 4,24 миллиарда долларов. В этом отношении мадридцы обходят каталонскую «Барселону» (4,02 миллиарда долларов).

11 июня Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира, оценив их доход с июня 2018-го по июнь 2019 года. Список возглавил аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси. Его доход оценили в 127 миллионов долларов. Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду расположился на втором месте. Он заработал 109 миллионов долларов. Третье место занял нападающий ПСЖ Неймар со 105 миллионами.

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