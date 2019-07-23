Российский самолет развернулся в воздухе из-за нештатной ситуации на борту

Пассажирский самолет российской авиакомпании AzurAir, который накануне задержался на 16 часов из-за технических проблем, возвращается в аэропорт Антальи, Турция, в связи с нештатной ситуацией на борту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой источник в аэропорту.

Лайнер Boeing 767 следовал в Москву. По словам источника, через десять минут после взлета пилот связался с диспетчерами и доложил о нештатной ситуации.

В результате борт развернулся над восточным Средиземным морем и был направлен в аэропорт вылета.

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22 июля сообщалось, что более 530 туристов не могут вылететь в Турцию из московского Шереметьево с трех часов ночи из-за поломки лайнера AzurAir. Аналогичная ситуация произошла в Анталье. Согласно онлайн-табло аэропорта Внуково пассажиры рейса ZF 8884 должны были покинуть Турцию в 8:50, однако их вылет перенесли на 22:25.

В июне самолет еще одной российской авиакомпании Utair вернулся в московский аэропорт Внуково из-за технических проблем. Лайнер Boeing-737 вылетел из Москвы в Берлин 4 июня около 11:00, однако над Белоруссией пилотам пришлось развернуться из-за разгерметизации салона.

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