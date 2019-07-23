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CША обвинили в убийстве демократии

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Администрация президента США Дональда Трампа помогает «убийству демократии» в Республике Албания. Такое мнение опубликовал 22 июля в Foreign Policy бывший албанский постпред в ООН и бывший посол страны в США Агим Нешо.

По мнению дипломата, процессы, прямо сейчас идущие в Албании — не что иное, как возвращение к однопартийной авторитарной системе. США при этом открыто выступают против оппозиции, отстаивающей демократические и республиканские ценности.

Социалистическое парламентское большинство Албании 30 июня провело местные выборы, несмотря на то, что президент Илир Мета объявил об их переносе. Голосование, в котором в более чем половине округов участвовали только кандидаты от правящей партии, бойкотировали все оппозиционные силы. На него пришло рекордно малое число людей — примерно 20 процентов населения. Тысячи несогласных вышли на улицы и устроили столкновения с полицией, но добиться отставки премьера и правительства им не удалось.

Как считает Нешо, с 1 июля албанское государство — больше не демократия и не республика. Однако Мэтью Палмер, представитель Госдепартамента США по Европе и Евразии, осудил выступления оппозиции и призвал ее признать результаты выборов, что нарушает демократические принципы. Автор материала выразил непонимание того, почему Госдеп не обращает внимание на высказывания избранного президента Албании.

Он заключает свою заметку выводом о том, что нынешнее американское правительство не вполне ясным образом контролирует решения своих людей на местах, тем самым подвергая опасности хрупкую стабильность в разных регионах мира.

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